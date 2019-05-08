Медведева: не всем нравится мой розовый костюм, но я обожаю его

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему для своих показательных номеров на шоу Stars on Ice выбрала столь разные песни — «7 rings» Арианы Гранде и «Beautiful Mess» Кристиана Костова.



«Главное, что я хотела, чтобы они отличались друг от друга. Я большая поклонница Арианы Гранде. Она такая великолепная, талантливая и такая трудолюбивая на сцене, и она на самом деле мотивирует меня. Она миниатюрная, худая, мне очень нравится её образ, и я хотела сделать что-то подобное. Не всем нравится мой костюм, но я не обращаю на это особого внимания, я просто обожаю его. Второй номер я катала на показательных во время сезона. Певец — мой друг, и я захотела кататься под эту песню, как только её услышала.

Моя главная цель в следующем сезоне — выучить четверной сальхов. Я сделаю это, как только восстановлюсь после травмы. Восстановление идёт хорошо, я уже прыгаю и почти не чувствую боли. Я осторожна и прыгаю немного, но я уже восстановила все свои прыжки и даже каскады.

Я счастлива. Мне нравится ежедневно кататься на коньках. Я чувствую, что все вокруг меня поддерживают, и никогда не думаю о том, чтобы сдаться», — приводит слова Медведевой Figureskatersonline.

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.