«Факел-Газпром» в пятый раз выиграл Лигу чемпионов по настольному теннису

Российский клуб «Факел-Газпром» из Оренбурга в ответном матче финала мужской Лиги чемпионов по настольному теннису победил УГМК из Верхней Пышмы со счётом 3:2 и в пятый раз стал сильнейшим клубом Европы. Победные очки оренбургскому клубу принесли белорус Владимир Самсонов, китаец Ань Янь и представляющий Германию Дмитрий Овчаров. У УГМК никто не смог поддержать китайца Фан Бо, который набрал оба очка.

В первом матче в Верхней Пышме «Факел-Газпром» одержал победу со счётом 3:2.

За «Факел-Газпром» также выступают португалец Маркос Фрайтас, а также россияне Алексей Ливенцов и Денис Ивонин.

Настольный теннис. Лига чемпионов. Мужчины

Финал. Ответный матч. Россия, Оренбург

«Факел-Газпром» (Оренбург) – УГМК (Верхняя Пышма) – 3:2.

Владимир Самсонов (Беларусь) – Джонатан Грот (Дания) – 3:0 (11:3, 11:7, 11:8)

Дмитрий Овчаров (Германия) – Фан Бо (Китай) – 0:3 (8:11, 4:11, 9:11)

Ань Янь (Китай) – Андрей Гачина (Хорватия) – 3:0 (11:3, 13:11, 11:9)

Самсонов – Фан Бо – 1:3 (9:11, 8:11, 11:8, 5:11)

Овчаров – Александр Шибаев – 3:0 (11:7, 11:9, 12:10)