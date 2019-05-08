Спринтер студенческой команды в США был пронзён копьём во время тренировки

Первокурсник американского университета UGA Элия Годвин был пронзён копьём во время тренировки по спринтерскому бегу. Несмотря на серьёзность травмы, врачи оптимистичны в прогнозах на восстановление, сообщает ESPN.

Годвин случайно налетел на воткнутое в землю копьё, когда двигался спиной вперёд. Копьё возилось в середину спины спринтера, чуть ниже лопатки, и повредило левое лёгкое. Спортсмен был доставлен в больницу, где врачи хирургическим путём удалили из его тела вошедшую в него часть копья. После операции Годвин находится в стабильном состоянии и, по прогнозам врачей, полностью восстановится.

Полиция и представители университета уверены, что речь идёт о несчастном случае, вреда спринтеру никто нанести не хотел, и копьё было оставлено без присмотра случайно.