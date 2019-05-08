Фигуристки Вагнер, Нагасу и дуэт Вирту/Мойр не выступят в серии Гран-при-2019/20

Американские фигуристки Эшли Вагнер и Мирай Нагасу пропустят серию Гран-при в сезоне-2019/20, сообщает NBC. Вагнер в последний раз выходила на лёд на чемпионате США в 2018 году. С тех пор трёхкратный призёр финала Гран-при тренировалась нерегулярно и, по её словам, пока не намерена возвращаться к регулярным тренировкам.

Нагасу после чемпионата мира 2018 года перенесла операцию на бедре и пока не восстановила все свои прыжки, без которых не видит смысла выступать.

Не выступят в серии Гран-при и олимпийские чемпионы, канадские танцоры Тесса Вирту и Скотт Мойр. После Игр-2018 в Пхёнчхане Вирту и Мойр постоянно выступают в различных ледовых шоу, одно из которых запланировано как раз на период стартов Гран-при. О завершении карьеры канадские танцоры не объявляли.