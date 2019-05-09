Горнолыжница из Гаити рассчитывает выступить на Олимпиаде-2022

40-летняя горнолыжница из Гаити Селин Марти хочет выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ни один спортсмен из Гаити еще не выступал на зимней Олимпиаде.

В детстве Марти была усыновлена швейцарской парой из Женевы. Сейчас Селин работает инструктором по горным лыжам, а также полицейским в аэропорту Женевы. Её цели — участие в чемпионате мира по горнолыжному спорту 2021 года в Кортина-д'Ампеццо в Италии и зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.

«Я хочу исполнить свою мечту и через три года выступить на Олимпийских играх в Пекине. Было бы здорово представить Гаити на зимней Олимпиаде. Я думаю, что это вполне возможно увидеть флаг Гаити в Китае», – приводит слова Марти Inside the Games.

Спортсменка выступала на чемпионате мира-2019 в шведском Оре, где стала 52-й в слаломе и 82-й в гигантском слаломе.