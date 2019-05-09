Карякин перед встречей с Карлсеном трижды сыграл вничью на этапе в Кот-д'Ивуаре

Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью в первых трёх партиях в рапиде на этапе Grand Chess Tour в Кот-д'Ивуаре. Карякин, играя белыми, разошёлся миром с соотечественником Яном Непомнящим и французом Максимом Вашье-Лагравом.

Черными фигурами Сергей сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.



Непомнящий также сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым и проиграл чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену.

Соревнования продолжатся в четверг, 9 мая. В четвёртом туре соперником Карякина будет Карлсен, а Непомнящий сразится с египтянином Бассемом Амином. Турнир в Кот-д'Ивуаре завершится 12 мая.

В 2016 году Карякин одержал победу в Турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Карлсену в матче за звание чемпиона мира.