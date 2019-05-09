Комарова и Горячев разгромно уступили команде Швеции в финале Кубка мира

Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячёв уступили во втором матче группового этапа финала Кубка мира в миксте, который проходит в Пекине (Китай). Матч со сборной Швеции завершился со счётом 3:10 (0:3, 0:3, 1:0, 0:2, 2:0, 0:2).



Стоит отметить, что тренером Копаровой и Горячёва является Василий Гудин. В составе швейцарской сборной выступали Кристин Скаслин и Магнус Недреготтен.



Помимо сборных Швейцарии и Швеции соперниками сборной России станут команды Канады, Норвегии, США, Китая и Южной Кореи. Напомним, вчера Комарова и Горячёв обыграли сборную Швейцарии.

После двух туров российская пара располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы В.