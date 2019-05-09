Объявлены даты проведения чемпионата и этапов Кубка России по биатлону

Союз биатлонистов России представил проект календарного плана соревнований по биатлону на следующий сезон.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдёт с 17 по 23 сентября в Чайковском. Первый этап мужского Кубка России состоится в Ханты-Мансийске с 26 ноября по 2 декабря. Стартовый этап женского Кубка России пройдёт в эти же дни в Тюмени.

Этапы Кубка России. Мужчины

Первый — Ханты-Мансийск (26 ноября — 2 декабря).

Второй — Уват (3-9 декабря).

Третий — Чайковский (10-16 декабря).

Четвёртый — Ижевск (24-30 декабря).

Пятый — Кавглово (18-22 января).

Шестой — Кавглово (23-29 января).

Седьмой — Красноярск (22-29 февраля).

Восьмой — Новосибирск (2-9 марта).



Этапы Кубка России. Женщины

Первый — Тюмень (26 ноября — 2 декабря).

Второй — Тюмень (3-9 декабря).

Третий — Уфа (10-16 декабря).

Четвёртый — Ижевск (24-30 декабря).

Пятый — Кавглово (18-22 января).

Шестой — Кавглово (23-29 января).

Седьмой — Красноярск (22-29 февраля).

Восьмой — Новосибирск (2-9 марта).

Чемпионат России пройдёт с 26 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.