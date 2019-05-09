Объявлены даты проведения чемпионата и этапов Кубка России по биатлону

Союз биатлонистов России представил проект календарного плана соревнований по биатлону на следующий сезон.
Чемпионат России по летнему биатлону пройдёт с 17 по 23 сентября в Чайковском. Первый этап мужского Кубка России состоится в Ханты-Мансийске с 26 ноября по 2 декабря. Стартовый этап женского Кубка России пройдёт в эти же дни в Тюмени.
Этапы Кубка России. Мужчины
Первый — Ханты-Мансийск (26 ноября — 2 декабря).
Второй — Уват (3-9 декабря).
Третий — Чайковский (10-16 декабря).
Четвёртый — Ижевск (24-30 декабря).
Пятый — Кавглово (18-22 января).
Шестой — Кавглово (23-29 января).
Седьмой — Красноярск (22-29 февраля).
Восьмой — Новосибирск (2-9 марта).
Этапы Кубка России. Женщины
Первый — Тюмень (26 ноября — 2 декабря).
Второй — Тюмень (3-9 декабря).
Третий — Уфа (10-16 декабря).
Четвёртый — Ижевск (24-30 декабря).
Пятый — Кавглово (18-22 января).
Шестой — Кавглово (23-29 января).
Седьмой — Красноярск (22-29 февраля).
Восьмой — Новосибирск (2-9 марта).
Чемпионат России пройдёт с 26 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.