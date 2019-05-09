Буянова рассказала, почему фигуристка Сотникова тренируется в ЦСКА

Тренер Елена Буянова прокомментировала решение олимпийской чемпионки фигуристки Аделины Сотниковой тренироваться на катке московского ЦСКА. Сотникова выиграла золото на Олимпиаде в Сочи, будучи подопечной Буяновой. В 2017 году Аделина перешла к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Она может приходить в любое время и готовиться к шоу, показательным выступлениям, что она и делает, и, по-моему, с радостью. Ей надо поддерживать форму. Это её школа, на катке её фото и имя, и она знает, что все ей здесь рады. ЦСКА — её дом», — приводит слова Буяновой «РИА Новости».

Сотникова не участвовала в соревнованиях с сезона-2015/16. Аделина — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в личных соревнованиях.