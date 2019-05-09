Российский бегун лишён права выступать на международных соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций проинформировала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики о том, что российский спринтер Игорь Образцов лишён права выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт IAAF.

Решение было принято после того, как Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил Образцова, так как атлет ранее был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством. Игорь сдал положительный допинг-тест 9 апреля 2019 года.

В феврале 2019 года Образцов получил право выступать на международных стартах.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской лёгкой атлетике.