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Российский бегун лишён права выступать на международных соревнованиях

Российский бегун лишён права выступать на международных соревнованиях
Другие / Лёгкая атлетика

Международная ассоциация легкоатлетических федераций проинформировала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики о том, что российский спринтер Игорь Образцов лишён права выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт IAAF.

Решение было принято после того, как Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил Образцова, так как атлет ранее был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством. Игорь сдал положительный допинг-тест 9 апреля 2019 года.

В феврале 2019 года Образцов получил право выступать на международных стартах.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской лёгкой атлетике.

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