Цветков: Лига чемпионов, что ты делаешь со мной?

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями от просмотра прошедших ответных матчей полуфинала футбольной Лиги чемпионов. В финал пробились английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которым удалось отыграться после поражений в первых матчах с «Барселоной» и «Аяксом» соответственно.

«Лига чемпионов, что ты делаешь со мной?» — написал Цветков в своём «инстаграме».



Фото: «Инстаграм» Максима Цветкова

Максим не вошёл в состав сборной России по биатлону на централизованную подготовку к сезону-2019/20. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сказал: «Цветков не попадает по критериям в основной состав, а в резерве молодёжь, там ограничение в возрасте 25 лет».

27-летний Максим Цветков является чемпионом мира и Европы.