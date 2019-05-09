Цветков: Лига чемпионов, что ты делаешь со мной?

Российский биатлонист Максим Цветков поделился эмоциями от просмотра прошедших ответных матчей полуфинала футбольной Лиги чемпионов. В финал пробились английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которым удалось отыграться после поражений в первых матчах с «Барселоной» и «Аяксом» соответственно.
«Лига чемпионов, что ты делаешь со мной?» — написал Цветков в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Максима Цветкова
Максим не вошёл в состав сборной России по биатлону на централизованную подготовку к сезону-2019/20. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сказал: «Цветков не попадает по критериям в основной состав, а в резерве молодёжь, там ограничение в возрасте 25 лет».
27-летний Максим Цветков является чемпионом мира и Европы.
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