Куклина: я бы поблагодарила бога за то, что он подарил мне тебя

Российская биатлонистка Лариса Куклина, проводящая отпуск в Турции, опубликовала фото с дочкой. В общем зачёте Кубка мира прошедшего сезона спортсмена стала 62-й.

«Если бы я могла встретиться с богом, я бы поблагодарила его за то, что он подарил мне тебя. Любовь, которую не передать, не показать, не объяснить», — написала Куклина.

Фото доступно в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

В сезоне-2018/19 Куклина выступила на пяти этапах Кубка мира. Её лучшим результатом в личных гонках стало 22-е место, которое она заняла в спринте в Хольменколлене (Норвегия). На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Лариса продемонстрировала 16-й результат в индивидуальной гонке.



Куклина вошла в расширенный состав сборной России на сезон-2019/20.