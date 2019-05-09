Загитова: в прошлом году я реально осознала, что такое 9 мая

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что для неё означает День Победы.

«Для моей семьи это очень важное событие. Я в прошлом году как раз спрашивала у своих родителей. Мне было интересно, кто у меня воевал. У меня есть две истории. У меня прадед воевал под Вязьмой. Там же был захоронен. Бабушка с дедушкой обратились к людям, которые нашли его могилу. Они взяла землю и привезли на могилу, где похоронена моя прабабушка. Очень трогательно.

Ещё один прадедушка воевал. Его призвали на войну в августе 1941 года. Он воевал в составе 139-го стрелкового полка в Суворовской дивизии, имел очень много ранений. Он получил очень много орденов и медалей. Он вернулся с войны. До и после войны работал кузнецом.

9 мая у меня отменяются тренировки, мама и папа отменяют свою работу. Мы готовимся к этому празднику. В прошлом году я впервые побывала на московском параде и мне очень понравилось. Пришло реальное осознание того, что такое 9 мая. Больше всего запомнилось, насколько всё отточено. Для меня, как фигуристки, это очень важно", — сказала Загитова в интервью Первому каналу.

Видео доступно в аккаунте Первого канала в YouTube.