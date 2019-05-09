Президент МОК эффектно ушёл от атаки во время мастер-класса

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в рамках официального визита в Папуа—Новую Гвинею провёл мастер-класс по фехтованию. 63-летний немец является олимпийским чемпионом 1976 года в командном первенстве и чемпионом мира 1977 года в командном первенстве в фехтовании на рапирах. На его счету также серебро и две бронзы чемпионатов мира.

Фото с мастер-класса доступно в аккаунте Олимпийских игр в «Твиттере».

Бах был избран президентом МОК 10 сентября 2013 года. Томас стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим эту организацию. За него проголосовали 49 из 93 членов МОК. Серьёзную конкуренцию победителю составил лишь пуэрториканец Ричард Каррион (29 голосов).