Стали известны условия, при которых США увеличат финансирование ВАДА

США могут увеличить финансирование Всемирного антидопингового агентства, если организация продемонстрирует эффективное управление и прозрачность, сообщает Inside the Games. США являются крупнейшим инвестором ВАДА, ежегодно вкладывая $ 2,5 млн. Это более 7% бюджета организации.



Дополнительные финансовые вливания будут возможны только в случае реформ в ВАДА и доказательств прозрачности работы агентства. Об этом говорится в проекте бюджета США.



«Нам нужно убедиться, что ВАДА работает в прозрачном режиме и показывает эффективное управление, в том числе в вопросах конфликта интересов и увеличения роли спортсменов в принятии решений», — говорится в документе.

Выборы нового президента ВАДА пройдут 7 ноября.