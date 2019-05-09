Женская сборная России по кёрлингу обыграла Южную Корею в финале Кубка мира

Женская сборная России по кёрлингу, в которой Анна Сидорова выступает в роли скипа, победила во втором матче группового этапа финала Кубка мира, проходящего в Пекине (Китай). Матч со сборной Южной Кореи завершился со счётом 7:5 (0:2, 1:0, 2:0, 0:2, 2:0, 0:1, 0:0, 2:0).



Помимо Сидоровой в состав сборной России вошли: Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева. Тренер команды – Светлана Колалб.



Кроме сборной Южной Кореи соперницами россиянок по группе B являются команды Швейцарии и Швеции. В стартовом матче на турнире команда Сидоровой уступила сборной Швейцарии.



Завтра, 10 мая, сборная России встретится с командой Швеции. В группе А соревнуются сборные Канады, Китая, Японии и США.