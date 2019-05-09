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В ВФЛА прокомментировали лишение российского бегуна нейтрального статуса

В ВФЛА прокомментировали лишение российского бегуна нейтрального статуса
Другие / Лёгкая атлетика

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Иконникова прокомментировала решение IAAF о лишении российского спринтера Игоря Образцова права выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Решение IAAF было вызвано тем, что РУСАДА завело дело о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом. Так как ему уже был предоставлен нейтральный статус, то в любом случае до окончания разбирательства по делу спортсмена этот статус отзывается. Нюансы дела, естественно, носят закрытый характер на данном этапе.

Дело инициировало РУСАДА, соответственно, и решение будет выносить РУСАДА. Когда будет решение, непонятно, потому что каждое дело индивидуально. Отзыв статуса — не окончательное решение, это определённое ограничение — ему не запрещено тренироваться, ему запрещено только принимать участие в учебно-тренировочных сборах и в соревнованиях. Временное отстранение можно оспаривать, но обычно это никто не делает», — цитирует Иконникову ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Российский бегун лишён права выступать на международных соревнованиях
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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