В ВФЛА прокомментировали лишение российского бегуна нейтрального статуса

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Иконникова прокомментировала решение IAAF о лишении российского спринтера Игоря Образцова права выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.



«Решение IAAF было вызвано тем, что РУСАДА завело дело о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом. Так как ему уже был предоставлен нейтральный статус, то в любом случае до окончания разбирательства по делу спортсмена этот статус отзывается. Нюансы дела, естественно, носят закрытый характер на данном этапе.



Дело инициировало РУСАДА, соответственно, и решение будет выносить РУСАДА. Когда будет решение, непонятно, потому что каждое дело индивидуально. Отзыв статуса — не окончательное решение, это определённое ограничение — ему не запрещено тренироваться, ему запрещено только принимать участие в учебно-тренировочных сборах и в соревнованиях. Временное отстранение можно оспаривать, но обычно это никто не делает», — цитирует Иконникову ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.