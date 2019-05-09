Попова и Мозгов выбрали для произвольного танца «Богемскую рапсодию» Queen

Российский дуэт фигуристов Бетина Попова и Сергей Мозгов в новом сезоне будет исполнять произвольную программу под песню группы Queen «Bohemian Rhapsody».



«Наконец-то определились с музыкой произвольного танца», — написала Бетина Попова в сториз своего «инстаграма». Запись сопровождается обложкой группы Queen и треком «Bohemian Rhapsody».



Попова и Мозгов в сезоне-2018/19 заняли четвёртое место на чемпионате России, а также выиграли зимнюю Универсиаду в Красноярске. На данный момент российская танцевальная пара занимает 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Вместе Попова и Мозгов выступают с мая 2016 года под руководством тренеров Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой.