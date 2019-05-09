Гандболистки «Лады» в честь Дня Победы исполнили песню Булата Окуджавы

Игроки женского гандбольного клуба «Лада» из города Тольятти записала песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» в честь 74-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.



Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала в своём «твиттере» видео исполнения спортсменками этой песни. «Пусть небо над головой будет мирным, а бороться за победы надо будет только на спортивных площадках! Берегите своих близких и болейте только гандболом», — говорится в сообщении ФГР.

В регулярном первенстве чемпионата России «Лада» заняла второе место, набрав 36 очков и уступив всего в двух встречах из 20. В полуфинальной серии плей-офф до двух побед команда из Тольятти обыграла краснодарскую «Кубань» со счётом 2:1 и в решающей стадии сыграет с клубом «Ростов-Дон». Первая встреча состоится 17 мая.