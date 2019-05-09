Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

ВАДА получит от США больше денег, если деятельность агентства станет прозрачнее

ВАДА получит от США больше денег, если деятельность агентства станет прозрачнее
Другие

Конгресс США готов принять документ о дополнительном выделении средств Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) при соблюдении ряда условий, сообщает Inside The Games.

Чиновники ВАДА постоянно призывали увеличить финансирование, чтобы помочь в борьбе с допингом во всём мире, но часто встречали сопротивление со стороны правительств.

«ВАДА должно работать с большей прозрачностью и начать использовать модели эффективного управления, включая устранение потенциальных конфликтов интересов и повышение роли спортсменов в принятии решений агентства», — говорится в бюджетном плане США, который будет рассматривать Конгресс.

В настоящий момент США ежегодно финансирует в ВАДА 2,5 млн. долларов, что составляет более семи процентов бюджета организации.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент