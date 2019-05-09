Сборная России по пляжному футболу сыграет с Украиной в отборе Всемирных игр

Сборная России по пляжному футболу с победы стартовала в отборочном этапе Всемирных игр, которые пройдут в США. Россияне переиграли команду Норвегии со счётом 7:0.



По одному голу забили Андрей Новиков, Фёдор Земсков и Юрий Крашенинников. Дважды отличились Артур Папоротный и голкипер команды Павел Баженов.



«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию этого матча.



В четвертьфинальном поединке подопечным Михаила Лихачёва предстоит сыграть с неуступчивой сборной Украины, которая в непростой стартовой встрече переиграла соперников из Азербайджана со счётом 6:4. Матч состоится завтра, 10 мая, в 13:50 мск.



Отборочный турнир проходит по олимпийской системе, поэтому проигравший закончит борьбу за путёвку на соревнования. Всемирные игры пройдут в 2021 году в американском Бирмингеме.