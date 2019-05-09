Медведева объяснила, почему скинула с себя рубашку во время выступления

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, по какой причине сняла рубашку во время выступления с программой под песню Beautiful mess на шоу Stars on Ice, прошедшем 8 мая в канадском Виннипеге.



Один из болельщиков под постом спортсменки в «Инстаграме» задал вопрос, был ли такой ход запланирован в выступлении. Медведева ответила, что не собиралась этого делать. «Рубашка оторвалась перед самым выходом на лёд», — написала фигуристка.

19-летняя Евгения Медведева является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).