Домрачева: мы живём благодаря отваге и подвигам тех, кто прошёл войну

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Беларуси Дарья Домрачева выразила благодарность защитникам родины в годы Великой Отечественной войны и поздравила всех с Днём Победы.



«Этот день — один из важнейших дней нашей истории. Эта война — наше историческое наследие. Не позитивное, а горькое и печальное. Наследие, которое унесло жизнь каждого третьего жителя Беларуси тех лет, наследие, о котором важно знать и помнить… Помнить не для того, чтобы бояться, а для того, чтобы мы и будущие поколения избежали ошибок прошлых лет.



Мне повезло, кое-что об этих страшных днях мне рассказали бабушки. Рассказывали немного, но в каждом слове ощущался ужасный накал тех дней… Они — поколение, прошедшее через войну. Они пережили всё это, мы живём благодаря их отваге и подвигам. Давайте помнить. С Днём Победы!» — написала спортсменка в своём «инстаграме».