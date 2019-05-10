Кёрлингисты Комарова и Горячёв проиграли Швейцарии в матче финала Кубка мира

Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячёв со счётом 8:9 уступили второй команде Швейцарии в матче финала Кубка мира в миксте, который проходит в Пекине (Китай).

Тренером Комаровой и Горячёва является Василий Гудин.

Помимо сборной Швейцарии, соперниками сборной России являются команды Канады, Швеции, Норвегии, США, Китая и Южной Кореи. Напомним, ранее Комарова и Горячёв разгромно проиграли шведам — 3:10.

Сегодня, 10 мая, Комаровой и Горячёву также предстоит сыграть со сборной Норвегии.