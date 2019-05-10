Российский борец, выигравший ОИ и 5 чемпионатов мира, будет выступать за Армению

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что возобновляет выступления, но будет защищать цвета другой сборной. Гацалов в 2016 году не смог пробиться в состав сборной России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В марте 2017 он стал работать тренером в сборной Казахстана.

«Я решил возобновить карьеру, снова хочу попробовать свои силы на большом ковре, на который я в последний раз выходил в 2016 году на чемпионате России в Якутске. Спустя три года я чувствую в себе силы и желание закончить этот цикл, показав достойный результат, мотивации и желания у меня немало, я сделаю ради достижения этой цели всё, что могу.



Я остаюсь гражданином Российской Федерации, но в спорте есть такое понятие, как спортивное гражданство — спортсмен может представлять другую страну, я буду выступать за Армению. Я никогда не боялся конкуренции, любому виду спорта она добавляет зрелищности и азарта. Конкуренция внутри России — это одно, но когда ты повышаешь её на мировом борцовском ковре, уже другое.



У нас в России спортивная борьба — один из популярнейших видов спорта, но и во всём мире она набрала серьёзные обороты. Я буду счастлив, если смогу показать нашему борцовскому миру красоту этого вида спорта. Я был и остаюсь патриотом России, я люблю свою страну, но президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Геразиевич Мамиашвили не просто так иногда отпускает ребят выступать за другие страны. На мой взгляд, это также огромный вклад в популяризацию борьбы во всем мире, не случайно мы так часто видим на борцовских коврах ребят, воспитанных нашей школой борьбы», — цитирует Гацалова ТАСС.

Гацалов выиграл золото на Олимпиаде 2004 года в Афинах в категории до 96 кг.