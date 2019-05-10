Тренер: какой резерв мы получим, если в ряде биатлонных школ винтовкам 30 лет?

Спортивный управленец из Свердловской области заявил, что в регионе ситуация с финансированием биатлона близка к критической.

«Если по уровню спортивных результатов мы девятые в стране, то по уровню финансирования – лишь на 19-м месте. В минувшем сезоне на биатлон по линии областного Центра спортивной подготовки было выделено около 6 миллионов рублей. Для сравнения – в Красноярском крае, который, к слову, в рейтинге СБР на 10-й позиции, – в десятки раз больше. По материальному обеспечению Свердловская область на порядок уступает Тюмени, Ханты-Мансийску, Новосибирску и Уфе», — цитирует спортивного функционера «Правда УрФО».

«С каждым годом ситуация не становится лучше. Биатлонные отделения в городах области предоставлены сами себе, и жизнь в них поддерживается лишь благодаря энтузиазму местных тренеров и, опять же, спонсорам. Помимо Екатеринбурга, биатлон живёт, если это можно так назвать, в Новоуральске, Полевском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове и Артёмовском. Но какой резерв мы получим, если в ряде спортивных школ винтовкам по 30 лет? Да ладно бы только в винтовках проблема. Ребятам попросту нечем стрелять!» — добавил представитель тренерского сообщества.