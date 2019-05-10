Женская сборная России по кёрлингу победила Швецию в финале Кубка мира

Женская сборная России по кёрлингу (скип — Анна Сидорова) взяла верх над командой Швеции со счётом 8:5 в третьем матче группового этапа финала Кубка мира, проходящего в Пекине (Китай).

Помимо Сидоровой в состав сборной России вошли: Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева. Тренер команды – Светлана Колалб.

Помимо сборной Швеции соперницами россиянок по группе B являются команды Швейцарии и Южной Кореи.

Сегодня, 10 мая, сборная России также встретится со швейцарскими кёрлингистками. В группе А выступают сборные Канады, Китая, Японии и США.