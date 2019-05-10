Вяльбе: Устюгов решил свои проблемы со здоровьем

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов решил проблемы со здоровьем и начнёт подготовку к новому сезону в плановом порядке.

«Настроение у него отличное, тренируется, всё хорошо. Конечно, поедет на первый сбор. Со здоровьем всё хорошо, те проблемы, которые были, решил», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Устюгов, испытывавший проблемы с желчным пузырём на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия), пропустил несколько стартов на этапах Кубка мира, а затем принял решение завершить выступления на международных стартах в сезоне-2018/19.

В прошедшем сезоне Устюгов занял второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», а также стал серебряным призёром чемпионата мира в эстафете.