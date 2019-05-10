Российские синхронистки стали первыми в технической программе Кубка Европы

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе Кубка Европы. Соревнования стартовали в Санкт-Петербурге.

Россиянки Анастасия Архиповская, Влада Чигирёва, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина с постановкой «Кадриль» получили от судей 95,2961 балла. Второе место заняла сборная Испании (89,7351), третье — команда Греции (84,7804).

По сумме двух программ будет разыграна путёвка на Олимпийские игры 2020 года.

Синхронное плавание. Кубок Европы. Техническая программа. Санкт-Петербург

Женщины

1. Россия (Анастасия Архиповская, Влада Чигирёва, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина) — 95,2961.

2. Испания — 89,7351.

3. Греция — 84,7804.