Беляева и Тимошинина — третьи в синхронных прыжках в воду на этапе МС в Казани

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина показали третий результат в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани. Они набрали 292,20 балла.

Победу одержал китайский дуэт Юйси Чэнь/Хаоянь Юань (338,70). Вторыми стали Ким Ми Рэ и Чо Чжин Ми из КНДР (315,42).

Этап Мировой серии в Казани продлится до 12 мая.

Синхронное плавание. Мировая серия. Казань, Россия

Женщины. Синхронные прыжки в воду с вышки



1. Юйси Чэнь/Хаоянь Юань (Китай) — 338,70

2. Ким Ми Рэ/Чо Чжин Ми (КНДР) — 315,42

3. Екатерина Беляева/Юлия Тимошинина (Россия) — 292,20.