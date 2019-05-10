Беляева и Тимошинина — третьи в синхронных прыжках в воду на этапе МС в Казани

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина показали третий результат в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани. Они набрали 292,20 балла.
Победу одержал китайский дуэт Юйси Чэнь/Хаоянь Юань (338,70). Вторыми стали Ким Ми Рэ и Чо Чжин Ми из КНДР (315,42).
Этап Мировой серии в Казани продлится до 12 мая.
Синхронное плавание. Мировая серия. Казань, Россия
Женщины. Синхронные прыжки в воду с вышки
1. Юйси Чэнь/Хаоянь Юань (Китай) — 338,70
2. Ким Ми Рэ/Чо Чжин Ми (КНДР) — 315,42
3. Екатерина Беляева/Юлия Тимошинина (Россия) — 292,20.