Кайтер Калинина: наш вид спорта — сказочный, в нём есть какая-то магия

Вице-чемпионка мира-2019 по кайтбордингу Елена Калинина, которая может дебютировать на Олимпиаде 2024 года в Париже, рассказала, почему стала заниматься этим видом спорта.

«У меня родители занимаются и зимним кайтингом, и летним. Поэтому у меня, наверное, не было выбора (улыбается). До перехода в кайт я занималась парусным спортом, немного гонялась на виндсёрфинге. Думаю, просто был удачный момент для начала карьеры в кайтбординге. Эта дисциплина только зарождалась, и я, можно сказать, оказалась на заре её развития.

Мне нравилось сознавать, что я делаю что-то очень необычное, малодоступное для большинства людей, особенно в России. Когда ты показываешь фотографии, рассказываешь, чем ты занимаешься, то люди не понимают и удивляются. Мне кажется, это здорово (смеётся). В этом есть что-то сказочное, инопланетное. Я уже давно этим занимаюсь, но всё равно остаётся какая-то магия.

Чувствуется очень сильный рост интереса, особенно наглядно это было заметно на чемпионате мира. После получения олимпийского статуса выделяется финансирование, растёт конкуренция, а, следовательно, и уровень спортсменов. Уже заметен серьёзный скачок популярности, но это только начало (улыбается).

В кайтбординге в плане возраста спортсменов какой-то верхней планки точно нет. Например, у нас во флоте есть достаточно сильная и титулованная британка, которой уже 47 лет. У неё несколько сыновей, и все гоняются вместе с мамой (улыбается). У нас, как и во всём парусном спорте, есть возрастные спортсмены, но всё-таки обычно в первую десятку входят кайтеры до 30 лет.

Научиться кататься на кайте можно за три-четыре занятия с инструктором. На соревнованиях мы гоняемся на гидрофойлах, подводных крыльях, и это уже более продвинутый уровень. Но если ты научился кататься на кайте, то ещё за несколько занятий можешь освоить и гидрофойл. Я знаю многих людей, которые случайно попробовали кайтинг и втянулись. Кайт действительно способен поменять жизнь. Люди, которые им увлечены, выбирают соответствующие места для отпуска, заводят интересные знакомства.

Для занятия кайтингом нужны определённые финансовые вложения, но так, наверное, в любом хобби, которое появляется у человека во взрослом возрасте. В кайтбординге это не запредельные траты. Если говорить о любительском уровне, то кайт можно найти за 800 евро, плюс доска где-то за 200 евро. На гоночном уровне, конечно, затраты выше. Нужен гидрофойл, четыре-пять куполов, ну и сопутствующее оборудование: гидрокостюм, трапеция, планка. В принципе, в 10 тыс. евро можно уложиться", — заявила Калинина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову.