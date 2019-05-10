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Призёр Олимпийских игр 2016 года дисквалифицирована на 4 года за допинг

Призёр Олимпийских игр 2016 года дисквалифицирована на 4 года за допинг
Другие / Лёгкая атлетика

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в спортивной ходьбе, мексиканская легкоатлетка Мария Гонсалес дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает «твиттер» независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit.

30-летняя спортсменка обвиняется в использовании запрещённых веществ — эпитренболона и тренболона. Дисквалификация Гонсалес отсчитывается с 16 ноября 2018 года. Все её результаты с 17 октября по 16 ноября 2018 года аннулированы.

Гонсалес — двукратная победительница командного чемпионата мира (2016, 2018), серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, победительница Панамериканских игр 2015 года.

На Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала серебро в ходьбе на 20 км.

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