Вяльбе: лыжная трасса в Квебеке — она для соревнований детской спортивной школы?

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что ФЛГР составила список замечаний и пожеланий касаемо правил и формата проведения международных стартов и отправила его в Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

«Отправили огромный список пожеланий. Основные моменты: конечно, хотим, чтобы трактовка правил была для всех стран единой. Хотели бы, чтобы индивидуальные гонки проводились на более длинных кругах, чтобы они не превращались в масс-старты. Чтобы в сезонах, когда есть чемпионаты мира или Олимпийские игры, до этих стартов проводились хотя бы два скиатлона и один марафон, а также две простые длинные эстафеты.

Хотим, чтобы дистанции по сезону распределялись 50 на 50, как в технике, так и в разновидностях гонок. По проведению соревнований были замечания: в Фалуне трасса не была подготовлена соответственно уровню соревнований, когда такое тепло, нужно «солить» трассу. В Квебеке что это за трасса? Детская спортивная школа что ли соревнуется? Что касается спринта, да, городской спринт тут не имеется в виду", — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».