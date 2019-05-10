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Результат легкоатлетки Радевичи на Олимпийских играх 2012 года аннулирован МОК

Результат легкоатлетки Радевичи на Олимпийских играх 2012 года аннулирован МОК
Другие / Лёгкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат латвийской прыгуньи в длину Инеты Радевичи на Играх-2012 в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил, информирует официальный сайт организации.

Напомним, после перепроверки допинг-проб с ОИ-2012, где спортсменка заняла четвёртое место, в анализах 37-летней Радевичи обнаружили следы запрещённого препарата — анаболического стероида оксандролона. В ноябре 2018 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций применила в отношении латвийки временную дисквалификацию.

В Латвии Радевичи принадлежит рекорд в прыжках в длину. В 2010 году она одержала победу на чемпионате Европы, а в 2011 — выиграла золотую медаль на чемпионате мира.

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