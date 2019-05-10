Борец Садулаев — о возвращении Гацалова: теперь расслабляться нельзя

Олимпийский чемпион 2016 года, трёхкратный чемпион мира борец Абдулрашид Садулаев прокомментировал решение победителя Игр-2004 Хаджимурата Гацалова возобновить карьеру. 36-летний спортмен будет выступать за сборную Армении.

«Возвращение Гацалова — хорошая новость для мировой борьбы, это послужит ещё большей популяризации нашего вида спорта. Когда я только попал в сборную, он уже был её капитаном, её лидером. За его плечами большой опыт, у него есть своя армия болельщиков, а всем любителям нашего спорта будет интересно, сможет ли он вернуться на прежний уровень.



Лично для меня его решение послужит дополнительной мотивацией. Теперь точно нельзя будет расслабиться. Не зря говорят, что конкуренция — двигатель прогресса, будем работать ещё усерднее», — цитирует Садулаева ТАСС.

Гацалов выиграл золото на Олимпиаде 2004 года в Афинах в категории до 96 кг. На прошедшем чемпионате мира Садулаев победил категории до 97 кг.