Аббинг: «Финал четырёх» в ЛЧ можно сравнить с решающими играми ЧЕ или ЧМ

Левая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной Нидерландов Лоис Аббинг рассказала, чего ждёт от матча с французским «Мецем» в «Финале четырёх» женской Лиги чемпионов.

«Волнуюсь ли перед первым в жизни «Финалом четырёх»? Возможно, это чуть более волнительно, чем все мои прошлые матчи в Лиге чемпионов. Думаю, «Финал четырёх» можно сравнить с решающими играми на чемпионате Европы или чемпионате мира, особенно если говорить о количестве журналистов. Конечно, для меня это нечто новое, захватывающее. И это отнимает определённое количество энергии (улыбается).

Конечно, понимать, что до этого ты дважды уступил «Мецу» – не лучшее ощущение. Но все в команде осознают, что нас ждёт другая игра. Это новый шанс. Тогда это была только середина сезона, нам нужно было адаптироваться к стратегии Амброса Мартина. Сейчас позади уже почти год совместной работы, и мы знаем его систему. Надеюсь, нам это поможет. А также то, что мы здесь в почти в полном составе.

Подготовка к «Финалу четырёх» была непростой. Все в команде хотели, чтобы турнир начался как можно скорее, чтобы сыграть два решающих матча. Мы были вдали от дома. Но это хорошо для команды, мы подготовились лучшим образом и теперь полностью готовы", — приводит слова Аббинг официальный сайт «Ростова-Дон».