Российские кёрлингистки вновь уступили швейцаркам в матче Кубка мира

Женская сборная России потерпела второе поражение в финале Кубка мира по кёрлингу, который проходит в Пекине (Китай). В группе В Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова, Юлия Гузиёва уступили швейцаркам со счётом 5:7 (0:1, 2:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:1, 0:3, 2:0).

После 4 игр из 6 швейцарские кёрлингистки лидируют в подгруппе, опережая россиянок на 6 очков. Таким образом, швейцарки досрочно квалифицировались в финал Кубка мира.

Россиянки завершат турнир повторными встречами с соперницами из Южной Кореи и Швеции, которые состоятся 11 мая. В первом круге группового турнира россиянки обыграли кореянок со счётом 7:5 и нанесли поражение шведкам – 8:5.

Согласно регламенту в финальном матче 12 мая встречаются победители подгрупп