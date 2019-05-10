Кёрлингисты Комарова и Горячёв проиграли Норвегии в матче финала Кубка мира

Сборная России потерпела четвёртое поражение в финале Кубка мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в Пекине (Китай). Российский микст-дуэт Мария Комарова и Даниил Горячев вновь разгромно проиграл лидерам группы В, норвежцам, со счётом – 1:7 (0:1, 0:2, 0:1, 0:2, 0:1, 1:0).

После 5 игр группового турнира из 6 сборная Норвегии возглавляет группу В, досрочно квалифицировавшись в финал. Россияне Комарова и Горячев с одной победой в активе – четвёртые.

11 мая российские кёрлингисты вновь встретятся с командой Канады, которой в первом круге группового турнира уступили со счётом 5:6. Матчи россиян с соперниками из Швейцарии завершились со счётом 8:7 и 8:9.

Согласно регламенту в финальном матче 12 мая встречаются победители подгрупп.