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Хореограф — о костюме Медведевой: почему люди не обсуждают стиль Гранде?

Хореограф — о костюме Медведевой: почему люди не обсуждают стиль Гранде?
Другие / Фигурное катание

Хореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Миша Ге рассказал о постановке показательного номера на песню Арианы Гранде «7 Rings». Номер вызвал немало негативных откликов из-за костюма фигуристки, одетой на льду в розовый латекс.

«Мы хотим стать более зрелыми. Я даю Евгении несколько вариантов музыки, и она выбирает то, что хочет попробовать, то, чего она никогда раньше не делала: быть более сексуальной, более открытой, более веселой. Американская и канадская аудитория любят это больше, но у европейской аудитории возникает так много вопросов.

Я могу понять, почему некоторые люди не принимают этого. Но посмотрите видео Арианы Гранде. Те, кто не смотрели, они как раз и спрашивают: «Почему ее платье такое розовое?», «Почему кроп-топ?», «Почему это так?» Ребята, смотрите оригинальный клип. Мы повторяем его! Люди не обсуждают стиль Арианы, но у них есть претензии к стилю Евгении, хотя был идентичен. Она счастлива, ей это нравится. И важно, чтобы фигуристы росли, пробуя новое», — приводит слова Ге NBC.

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