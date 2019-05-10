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Медведева: почему все интересуются моим розовым костюмом?

Медведева: почему все интересуются моим розовым костюмом?
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала выбор музыки и костюма на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее.

«Выступать под Ариану Гранде — это очень простой выбор. Она потрясающая, и я её большая фанатка — её музыки, стиля, то есть вообще всего. Она очень милая. Ариана такая маленькая, но она настоящий трудоголик, что легко заметить по её выступлению на сцене. Мне нравится песня, клип, стиль. Подумала: почему нет?

Почему все интересуются моим розовым костюмом? Да, он яркий и очень крутой. Но это просто короткий топик и мини-юбка — ничего особенного», – заявила Медведева в интервью Golden Skate в Youtube.

Напомним, читатели её «инстаграма» окрестили номер на Ice Fantasia 2019 «корейским порно».

Медведева впервые выступила в образе, который окрестили «корейским порно»
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