Медведева: почему все интересуются моим розовым костюмом?

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала выбор музыки и костюма на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее.



«Выступать под Ариану Гранде — это очень простой выбор. Она потрясающая, и я её большая фанатка — её музыки, стиля, то есть вообще всего. Она очень милая. Ариана такая маленькая, но она настоящий трудоголик, что легко заметить по её выступлению на сцене. Мне нравится песня, клип, стиль. Подумала: почему нет?



Почему все интересуются моим розовым костюмом? Да, он яркий и очень крутой. Но это просто короткий топик и мини-юбка — ничего особенного», – заявила Медведева в интервью Golden Skate в Youtube.



Напомним, читатели её «инстаграма» окрестили номер на Ice Fantasia 2019 «корейским порно».

Медведева впервые выступила в образе, который окрестили «корейским порно»