Сборная России завоевала путёвку на Всемирные пляжные игры, разгромив Украину

В Салоу (Испания) завершился четвертьфинальный матч европейского отборочного турнира Всемирных пляжных игр — 2019, в котором сборная России уверенно переиграла команду Украины со счётом 7:2. Покер в составе российской команды оформил Дмитрий Шишин, по голу забили Кирилл Романов, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный. Украинцы дважды огорчили Максима Чужкова, когда счёт был уже 6:0 в пользу России.

Благодаря этой победе Сборная России гарантировала себе участие в первых Всемирных пляжных играх, которые пройдут в Сан-Диего (США) в октябре 2019 года. В полуфинале турнира в Салоу россияне сыграют со швейцарцами.

Всемирные пляжные игры. Отборочный турнир. Европа. Четвертьфинал

Россия – Украина – 7:2 (2:0, 4:2, 1:0).

Голы: Шишин, 2, 7, 17, 21, Романов, 14, Крашенинников, 17, Папоротный, 31 – Неруш, 22, Войток, 24.