Медведева: в прошлом году ненавидела себя, стыдилась

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о непростом периоде карьеры.



«В прошлом сезоне я многому научилась. Он был для меня как для личности куда более важен, чем олимпийский сезон. Я прошла через многое за этот год. Прошлый календарный год — с января по декабрь — был ярчайшим в моей жизни.



Олимпийские игры, смена тренера, стиля жизни – радикальные перемены. Для меня важно, что я прошла через это. Было много моментов, когда я была разочарована в себе, стыдилась самой себя. Когда смотрела в зеркало, просто ненавидела себя, поскольку не могла делать ничего из того, что мне хочется.



Тем не менее ежедневные тренировки в зале и на катке, питание, сон, восстановление и всё остальное принесли свои плоды. Сейчас я восстанавливаюсь от травмы, и это тяжело, прыжки доставляют дискомфорт. Но сейчас у меня есть уверенность, что мне по силам это преодолеть. Мне удавалось справиться с проблемами в прошлых сезонах, в начале этого. Почему не получится сейчас?» — заявила Медведева в интервью Golden Skate в Youtube.

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