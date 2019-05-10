Экхофф — о травме: это похоже на небольшой имплантат или теннисный мячик

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о необычной травме левого бедра, которую она получила 8 мая на тренировке в Холменколлене. Место ушиба значительно вздулось по отношению к поверхности бедра.

«Я просто каталась на лыжероллерах, ничего более. Не думаю, что это опасно. Это похоже, например, на огурец или на небольшой имплантат (смеётся).

Нас фотографировали, и я стремилась обогнать Теклу Брюн-Ли. Я выиграла у Теклы – это главное! А потом увидела это.

Сейчас я иду к врачу, чтобы проверить, нужно ли мне дренировать место ушиба. Возможно, продолжить тренироваться было не столь умно. Я беспокоилась, что из бедра торчал теннисный мячик, или даже больше. Он просто раздувается всё больше и больше, так что я должна с этим что-то сделать. Как я спала? На другом боку. Это интересное ощущение, будто у тебя есть новая часть тела», — приводит слова Экхофф NRK.