Медведева послала воздушный поцелуй хейтерам

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к недоброжелателям в интернете и работе над собой. Во время интервью россиянка отправила хейтерам воздушный поцелуй.



«Я никогда не думала о завершении карьеры. Ничего подобного. Предлагали ли мне уйти? Оу. Столько хейтеров мне это писали! В первое время я воспринимала это болезненно. Думала: почему это я должна уходить? Но сейчас я хозяйка своей жизни, могу делать всё, что хочу, могу кататься в полностью закрытом костюме или в этом розовом. Никто не может мне указывать, что мне делать. Буду слушать тех, кого я уважаю: тренеров, друзей, родных. А вот тех, кто пытается сбить меня с ног, я не слушаю. Это бесполезно и плохо для моего будущего. Рада, что поняла это.



Ничего себе не говорила, вместо слов занялась делом. Вставала каждое утро, отправлялась в зал на час, там же проводила полтора часа после занятия. На льду каталась по четыре-пять часов каждый день. Весь день была загружена. Моё тело очень слабое, и я это понимаю. Я усердно работаю каждый день. К чемпионату мира подошла та девушка, которую в какой-то степени я хотела бы видеть в зеркале. Это не совсем совершенство, но зачатки уже были видны. Это меня приободрило, и я почувствовала уверенность в себе», – заявила Медведева в интервью Golden Skate в Youtube.

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