Конькобежка, которой принадлежит рекорд мира на 500 м, завершила карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира на дистанции 500 м корейская конькобежка Ли Сан Хва объявила о завершении карьеры, сообщает Yonhap.

30-летняя Ли Сан Хва завоевала золото Игр в Ванкувере-2010 и в Сочи-2014 на дистанции 500 м, в Пхёнчхане-2018 она стала серебряным призёром. Мировой рекорд Ли Сан Хва на дистанции 500 м — 36,36 секунды – установлен в ноябре 2013 года в Солт-Лейк-Сити.

Ли Сан Хва также является трёхкратной чемпионкой мира (2012, 2013 и 2016) на дистанции 500 м, чемпионкой мира в спринтерском многоборье (2010), победительницей Универсиады (2007, 2009).

Причиной завершения карьеры конькобежки стала хронической травмы левого колена. Официальная церемония прощания Ли Сан Хва со спортом состоится 16 мая в Сеуле.