Российские синхронистки стали вторыми в хайлайтах на Кубке Европы

Российские синхронистки заняли второе место в дисциплине «хайлайты» на Кубке Европы, который проходит в Санкт-Петербурге.

Алиса Голубева, Екатерина Голубева, Карина Шайдуллина, Яна Преснякова, Анна Павловская, Эвилина Павленко, Наталья Дергачева, Любовь Смирнова, Полина Иванова, Анна Ефременко, Елизавета Павлова и Маргарита Перебейнос набрали 88,2667 балла, уступив команде Испании (90,8667). Бронзовыми призёрами стали израильские синхронистки (83,6667).

Ранее россиянки Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина и Мария Шурочкина выиграли техническую программу среди групп.

11 мая будут разыграны медали в технической программе среди дуэтов и в комбинации.