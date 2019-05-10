Кузнецов и Шлейхер выиграли серебро на этапе МС по прыжкам в воду в Казани

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали серебряными призёрами четвёртого этапа Мировой серии по прыжкам в воду, который проходит в Казани, в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Победу одержали украинцы Александр Горшковозов и Олег Колодий.

В аналогичной дисциплине у женщин первенствовали китаянки Лин Шан и Чан Яни, россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королёва стали четвёртыми.

Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань, Россия

Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

Мужчины

1. Александр Горшковозов/Олег Колодий (Украина) – 403,26.

2. Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер (Россия) – 401,94.

3. Яхель Кастильо Уэрта/Хуан Мануэль Эрнандес (Мексика) – 400,53.

Женщины

1. Лин Шан/Чан Яни (Китай) – 302,01.

2. Мэддисон Кини/Анабель Смит (Австралия) – 283,98.

3. Виктория Кесарь/Анна Письменская (Украина) – 273,60.

4. Ульяна Клюева/Виталия Королёва (Россия) – 272,10.