Женская сборная России обыграла Испанию в отборе на Всемирные пляжные игры

Женская сборная России по пляжному футболу в третьем туре европейского отборочного турнира Всемирных пляжных игр — 2019 в Салоу (Испания) в овертайме обыграла хозяек песка со счётом 3:2 ОТ. Победным в дополнительное время стал гол Елены Ивашкиной, оформивший дубль в этом матче.

По итогам двух игровых дней сборная России занимает второе место в турнирной таблице. Россиянкам осталось провести один матч — 12 мая со сборной Англии. В случае победы, женская сборная России точно попадёт на Всемирные пляжные игры.

Пляжный футбол. Всемирные пляжные игры. Отборочный турнир. Европа

Женщины. Третий тур

Россия – Испания – 3:2 д. в. (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

Голы: Ивашкина, 5, 38, Зайцева, 23 – Руис, 17, Мирон, 35.