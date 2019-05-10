Медведева: Орсер был шокирован поддержкой болельщиков на чемпионате России

Российская фигуристка Евгения Медведева высоко оценила уровень поддержки болельщиков во время чемпионата России в Саранске. Её тренер Брайан Орсер заявил, что никогда в своей жизни не видел ничего подобного.

«Удивила ли поддержка болельщиков на чемпионате России? Брайан был по-настоящему шокирован, особенно во время короткой программы. Мы этого не ожидали. Думали, будет тишина, потому что всё было плохо, просто ужасно. Но болельщики меня поддерживали. Мы думали: как такое вообще возможно?

Брайан сказал, что никогда ничего подобного в своей жизни не видел. И потом я начала верить в себя. Откатать произвольную программу было намного легче», — заявила Медведева в интервью каналу Golden Skate в Youtube.

Напомним, Евгения завершила соревнования на седьмом месте. Чемпионкой России стала 14-летняя Анна Щербакова.

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