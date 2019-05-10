Моисеева: новых прыжков от россиян сейчас ждать не стоит

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева прокомментировала выступление своих подопечных на четвёртом этапе Мировой серии в Казани.

«Новых прыжков от нас сейчас ждать не стоит, так как сейчас совершенно другой период подготовки. Те прыжки, которые хотели сделать, — сделали. Которые не могли сделать — не вставляли в программу подготовки. Мы отрабатываем программу, у нас нет времени экспериментировать. Работаем над оттачиванием знакомых элементов.

То, что турнир подготовительный, промежуточный, не расслабляет спортсменов, потому что в прыжках в воду это может привести к травме. Ребята прыгают в силу своей подготовленности на сегодняшний день», — приводит слова Моисеевой «Татар-информ».

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